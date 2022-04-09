Keçiören Belediye Başkanı Altınok öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen “Türkiye'de Belediye Yönetimleri ve Sorunları” seminerinde öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi öğrencileri ile “Türkiye'de Belediye Yönetimleri ve Sorunları” seminerinde bir araya geldi. Altınok öğrencilere belediyecilik deneyimlerini aktararak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

“1994 belediyecilikte yeni bir milattır Türkiye'de”

Seminerde konuşan Altınok üniversitedeki öğrencilerin pratikle buluşması gerektiğine dikkati çekerek, “Üniversitelerle bütün sektörleri buluşturmak lazım, suyu elektriğe dönüştürüldüğü gibi pratiğe dönüştürmek lazım. Bilgiler pratiğe dönüştürülüyorsa bir anlamı var zaten. Dolayısıyla 1994 belediyecilikte yeni bir milattır Türkiye'de. Yeni bir belediyecilik anlayışıdır. Belediyecilikte aynı zamanda şehirlerin imar planlarını yapıyoruz ve bir taraftan geliştiriyoruz. Tabii bu alanları üretirken sıkıntı şuydu; 1994'te Ankara'nın yüzde 70'i gecekonduydu ve yaşayan vatandaşların çoğu gecekonduda yaşıyordu. Seçim çalışmaları yaparken Keçiören'in 6'da 5'i gecekonduydu yani 6 haneden 5'i gecekonduda yaşıyordu” ifadelerini kullandı.

“Belediyeciliğin dilini, anlayışını değiştirdik”

Belediyecilikte bakış açılarını değiştirdiklerini ifade eden Altınok konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Belediyeciliğin dilini, anlayışını değiştirdik. Bugün sosyal belediyecilik; kültür, sanat, spor. Fatih kütüphanemiz var; Fatih Sulan Mehmet diyor ki; ‘bir şehirde üç şey olmalı birisi kütüphane' olmalı diyor. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam, engelsiz hayat bunlarla ilgili konferanslarımız oldu ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak bir çok kanunların çıkmasında görevimizi yerine getirdik“.