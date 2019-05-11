Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Önceliğimiz Keçiören'in huzuru”

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri ve emniyet güçleri, Keçiören'de ortak çalışmalar yürüttü.

“Yerel yönetimler, vatandaşların problemlerine anında çözüm bulmak için var” diyerek ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet güçleri ile ortak yaptıkları çalışmalara değinerek Keçiören'in huzurunun birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Kurumlarla, iş birliği ve uyum içerisinde Keçiören'in yıldızını daha da parlatacaklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mesaisinin büyük bir bölümünü sokaklarda, pazarda, parklarda vatandaşla iç içe olmaya ayırdıklarını belirtti. Bu kapsamda belediye birimlerine de talimatlar veren Altınok, Emniyet güçleri ile ortak yapılan çalışmalarla kamuya açık alanlarda alkol alan, çevreye zararı dokunan, araçlarını kaldırım üzerine çekerek yaya geçişini engelleyen ve kamu mallarına zarar verenlerin polis ve zabıta tarafından tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bilgisini paylaştı. Emniyet güçleri şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolü yaparken, trafik polisleri de yaptığı denetimlerle trafikten men edilmiş araçları çekici ile çektirdi. Ayrıca ortak yapılan çalışmalar kapsamında metruk binalar gezilerek buralarda alkol alan, çevreye rahatsızlık veren kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.