Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkalım"

Keçiören'in Sancaktepe Mahallesinde Sancaktepe kapalı pazar alanı ve kültür merkezinin açılışını yapan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin çocuğudur. Bu ülkenin çocuğuna sahip çıkalım. Bu ülkenin insanına bir tane yiğit çıkmış” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sancaktepe mahallesinde kapalı pazar alanı ve kültür merkezinin açılışını yaptı. Altınok, pazar ve kültür merkezinin açılışında 28 Mayıstaki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

Türkiye'nin son 21 yılda nereden nereye geldiğine dikkati çeken Altınok, sorunların çözümüm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, “Bu ülke 21 yılda nereden nereye geldi. Rakamlara vurursak eğer cumhuriyet tarihini 20'ye 80'e katlayacak eserler ve hizmetler yapıldı. Pandemiden sonra hayat pahalılığı oldu bütün dünyada olduğu gibi. Ama cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde faiz oranlarını ve enflasyonu halletti. Kendisine söyleyeceğim kira fiyatlarını. Yani bunu yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar” ifadelerini kullandı.