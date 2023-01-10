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Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla yayımladığı mesajında görevi başındaki gazeteciler başta olmak üzere tüm gazetecilerin gününü tebrik etti.


Altınok gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çektiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Gazetecilik, dünyanın her yerinde kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan saygın bir meslektir. Bu nedenle büyük sorumluluk gerektirir. Ülkemizde de kamuoyunun bilgilenmesi adına gece-gündüz mesai harcayan, toplumumuza Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktaran her bir gazetecimiz büyük bir değere sahiptir. Vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı olan, doğruluk, dürüstlük, entelektüel değerler ve uluslararası gazetecilik ilkelerinden ayrılmayan tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.”

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