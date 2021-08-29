Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan 30 Ağustos mesajı

Bu ülke, vatanı için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanların vatanıdır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize selam olsun, yüce Rabbim hepsinden razı olsun” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Afyon Kocatepe'ye kadar Yunan ordusu gelmiş ve bu sırada Ege işgal altındadır. Zor şartlar altında Milli Mücadele'nin en önemli kalelerinden biridir Kocatepe. Düşman ordularının ‘6 ayda toparlanamaz' dediği Türk ordusunu; büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dehası toplamış ve 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz başlamıştır. 26 Ağustos'ta sabah namazı kılındıktan sonra Atatürk, ‘Ey Allahım! Bu Türk ve Müslüman milleti namerde muhtaç etme, hürriyet ve istiklalini elinden alma, devletimizi daim et, ne olursun bizi galip ve muzaffer kıl' diyerek dua etmiştir. Ardından başlayan taarruzla ‘6 ayda toparlanamaz' denen ordu, 3 günde Yunanı İzmir'e kadar kovalamıştır. Dolayısıyla tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin ve devletlerin geleceği olmaz. Devletimiz, ülkemiz, bayrağımız varsa, minarelerden ezanlarımız okunuyorsa bunu yiğitlerimize, kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos'u 99'uncu yıldönümünde minnetle ve şükranla idrak ediyoruz. Bu vesileyle büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”