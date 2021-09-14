Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan asfalt denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pınarbaşı Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını denetledi. Altınok, “Son 2 buçuk yılda Keçiören'de 300 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Bunun 200 bin tonunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde gerçekleştirdik. Son bir yılda sokaklarımıza serdiğimiz asfalt 40 milyon TL'nin üzerindedir” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından yürütülen asfalt serim çalışmaları kapsamında Pınarbaşı Mahallesi'nde denetimlerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve talepleri dinleyen Altınok, ilçede bozuk ve yıpranmış yol bırakmamak için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydederek, “Keçiören'de bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır” ifadelerini kullandı.

İlçede kullanılan asfaltın kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu söyleyen Altınok, sokaklardaki bozuk asfaltın kazınarak sıfırdan asfalt serimi yapıldığını belirtti.