Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Ramazan Bayram mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altınok, mesajında Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunarak, “Mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'nı huzur ve barış içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi feyzini gönlümüzde hissettiğimiz bayramın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı zamanda İslam coğrafyasındaki kan, gözyaşı ve kardeş kavgasının da son bulmasını diliyorum. İnşallah bu mübarek Ramazan Bayramı, Müslüman coğrafyalardaki kardeşlerimizin uyanışına, dirliğine, birliğine, beraberliğine, İslam âleminin silkinip kendine gelmesine ve Müslümanların İslam'ı gerçek manada yaşamasına vesile olur. Öte yandan büyük ölçüde etkisini yitiren pandeminin son bulmasını ve tüm dünyanın rahat bir nefes almasını temenni ediyorum. Yüce Allah, bu tür salgınlardan ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve tüm insanlığı korusun, bir an önce bu beladan tam anlamıyla kurtulmamıza vesile olsun. Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bağımsızlığımızın banisi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.