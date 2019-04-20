Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'i yeşillikler cenneti yapacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim vaatlerini arasında yer alan, '2 bin 600 sokağa ağaç dikilecek, Keçiören yeşillikler cenneti olacak, balkonundan yeşil görmeyen vatandaşımız kalmayacak' projesini gerçekleştirmeye başladı.

Keçiören'in cadde ve sokaklarında ağaçlandırma çalışmasını başlatan Altınok, "Keçiören Belediyesi, park ve bahçeler müdürlüğümüzce yetiştirilen ve doğa sever iş insanlarının belediyemize bağışladığı ağaçlarla Keçiörenimizi donatacağız" dedi.

Ağaçlandırma Çiçekli Mahallesinde başladı

Keçiören'in cadde ve sokaklarında ağaçlandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışması başlatılması için talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Altınok, iş insanı Ertuğrul Onat'ın vefat eden babası hayrına Keçiören Belediyesine geçtiğimiz günlerde 200'ün üzerinde sedir ve karaçam türünden ağaç bağışı yapmasını memnuniyetle karşıladı.

Çiçekli Mahallesinde Akten ve Tezol sokaklarında ağaç dikimi için kaldırımlarda yer hazırlayan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Ağaç dikimi yapılacak olan sokakların her biri için uygun türde ağaç seçimi yapılarak, gerek Keçiören Belediyesi tarafından sağlanan gerekse doğa sevenlerce bağışlanan ağaçlar toprakla buluşturulacak.

“Hem ülkemizi hem de dünyamızı gelecek nesiller için hazırlamalıyız"

Türkiye'de belediyelerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Altınok, düzenli, temiz ve daha yeşil bir Keçiören için seferber olduklarını ifade etti. Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi öncülüğünde, yaşanabilir kentler arasında en üst sıralarda olmak için sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü vatandaşların desteğiyle yeşil alanların artırılacağını da sözlerine ekledi. Altınok, “Keçiören'in cadde ve sokaklarında ağaçlandırma seferberliği başlattık. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören'e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören'e inşallah kısa zamanda kavuşacağız. Yerel yönetimler olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak, hem ülkemizi hem de dünyamızı gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde hazırlamış oluruz” dedi.