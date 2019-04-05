Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşla buluştu

Altınok, "Haram olur, vebal olur; öbür türlü bereket olur, helal olur. Gönül mutmain olduğu zaman Allah bereketlendirir, şenlendirir. Gönül mutmain olmazsa haramdır" dedi.

Belediye Başkan adaylığı açıklandıktan sonra "Caddelere, pazarlara, parklara, sokaklara huzur gelecek" diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mazbatasını almasının hemen ardından semt pazarlarında vatandaş ve esnafla buluşmaya başladı. Daha önceki Belediye Başkanlığı döneminde özellikle pazarcılıkta yepyeni bir dönem başlatan Başkan Altınok, yeni dönemde de pazarlarda pahalı ve çürük mal satışının yapılmayacağının sinyalini verdi.

"Sizi üzen olursa ben de onu üzeceğim"

Seçim çalışmaları döneminde "Makamım sokaklar olacak" diyen ve göreve başladığı ilk andan itibaren mesaisine sabah erken saatlerde vatandaş ve esnaf ziyaretleriyle başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aktepe ve Yakacık pazar yerlerini de ziyaret etti. Burada vatandaşların ve pazar esnaflarının sıcak ilgisiyle karşılaşan Altınok, tebrikleri kabul etti.

Vatandaşların ve pazar esnafının taleplerini dinleyen Altınok, evinin önündeki kavak ağacının budanmasını isteyen bir vatandaşın talebini karşılamak için talimat verdi. Vatandaşların, "İyi ki geldiniz, sizi bekliyorduk bugün de gördük. Keçiören'i Keçiören yapan sizsiniz, Allah sizi var etsin. Sizi buralarda gördüğümüz için bir kez daha gurur duyduk. Gerçekten sizi özlemiştik" dileklerine karşılık, Başkan Altınok, "Sizi üzen olursa ben de onu üzeceğim" diyerek karşılık verdi. Halkla kurduğu gönül bağıyla “Vatandaşımın üzülmesine asla tahammülüm yok” diyen Altınok, halktan gelen sevgi gösterileri eşliğinde pazar esnafını denetledi. Çürük mal satılmaması konusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulunan Altınok, bu sırada evlerinin pencerelerinden selam veren vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

"Gönül mütmain olmalı”

Altınok daha sonra alışveriş yapan bir vatandaşın elindeki elma poşetinin içerisindeki elmaların çürük olup olmadığını kontrol etti, çürük bulduğu elmaları tekrar tezgaha boşalttı. Yine bu arada diğer bir vatandaş için tezgahtan salatalık seçip tartan Altınok esnaflara yaptığı uyarıda, "Haram olur vebal olur, öbür türlü bereket olur helal olur. Vatandaşlara kaba davranmak yok. Çürük mal satmak yok. Çürük mal satmak günahtır, vebaldir ve haramdır. Diğer türlü de berekettir, duadır. Berekete inanın. Gönül mutmain olduğu zaman Allah bereketlendirir, şenlendirir. Gönül mutmain olmazsa haramdır” ifadelerini kullandı.