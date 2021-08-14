Keçiören Belediyesi afet bölgelerine 7 iş makinesi ve bir tır dolusu içme suyu sevk etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaraların sarılması için bu bölgelere Keçiören Belediyesi olarak 2 tır, 2 kamyon ve 3 iş makinesinin yanı sıra vatandaşların temiz su ihtiyacının karşılanması için 1 tır dolusu içme suyu gönderdiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Keçiören Belediyesi harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın afet bölgesi ilan edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi buradaki yaraların sarılması ve mağdur vatandaşlarının temiz su ihtiyacının karşılanması için bir tır dolusu içme suyu ve 7 adet iş makinesinden oluşan ekipmanı afet bölgelerine sevk etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ivedilikle harekete geçerek zor durumda olan sel bölgelerine hizmet vermeye başladıklarını, ihtiyaç halinde her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin de afet bölgelerine gönderileceğini söyledi.