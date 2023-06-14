Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi ilk mezunlarını verdi

2022-2023 eğitim öğretim yılında Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde 10 branşta açılan atölyelerde 4 ile 14 yaş grubu yüzlerce öğrenciye eğitim verildi. Okul Öncesi, Oyun, Jimnastik-Kick-Boks-Taekwondo, Hızlı Okuma-Hafıza Teknikleri, Tasarım, İngilizce, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, ilk karne sevincini sertifika alarak yaşadı. Aileler de ilçedeki Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde çocuklarının ilk mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı kutluyorum. Yaz okullarımız devam edecek. Çocuklarımızı her alanda yetiştirmeye, yeteneklerine göre geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Çocuklarımız devletimizin varisleridir. Velilerimizi de kutluyor ve tebrik ediyorum. Çocuklarımızın ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı nesiller olmasını diliyorum” dedi.

“Benim en yakın arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir”

En iyi arkadaşlarının çocuklar ve gençler olduğunu da dile getiren Altınok, “Benim en yakın arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Okulları ve parkları geziyorum, her yerde onlarla birlikteyiz. Okullara her türlü hizmeti yapıyoruz. Bizden ne isterseniz isteyin. Kütüphane, laboratuvar, bilgi ve bilim merkezleri önemli. Okullarımızın spor sahalarını da yapıyoruz. Mahallede çocuklarla gençlerle açılışlarımızı yapıyoruz. ‘Belediye başkanını görseniz tanır mısınız?' sorusuna verilen cevap Keçiören'de yüzde 96,5 oranla ‘evet' olmuştur. Çocuklar da dâhil herkes bizleri tanıyor. Ben sokaklardayım, ziyafet sofralarında olmadım hiç” diye konuştu.