Keçiören Belediyesi Eller Gücü, Avrupa Lig 3'e katılacak

Keçiören Belediyesi Eller Gücü Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası Elemeleri’nde sahne aldı.
Keçiören Belediyesi Eller Gücü Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası Elemeleri'nde sahne aldı.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun (IWBF) düzenlediği “Qualification Tournament” Avrupa Kupası eleme müsabakaları 25-28 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın 'Le Puy en Velay' kentinde yapıldı. Takımlar, Avrupa Ligi 3'e katılma hakkı elde etmek için mücadele etti. Topladığı 6 puan ile grubunu 3. sırada tamamlayan Keçiören Belediyesi Eller Gücü ilk gün oynadığı maçlarda Polonya'nın Mustang Konin takımını 74-50 yenerken, Fransa'nın Les Aigles du Velay takımına ise 75-73 mağlup oldu. İkinci gün maçlarında Almanya'nın Munih Iguanas takımına 73-61 kaybeden Keçiören, aynı gün 3.'lük, 4.'lük maçı için İtalya'nın Bergamo Sport Montello takımı ile karşı karşıya geldi. Keçiören Belediyesi Eller Gücü, İtalyan rakibi karşısında parkeden 58-45 galip ayrılarak önümüzdeki sezon Avrupa Lig 3'te mücadele etme hakkı kazandı.
Gurbetçi taraftarlar da Fransa'daki mücadelelerde Keçiören Belediyesi Eller Gücü'nü yalnız bırakmadı.