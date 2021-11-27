Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu sıra gecesi düzenledi

Acıları ve sevinçlerini paylaşmak da bunlardan birisi. Bugün de mutluluğu paylaşmak üzere Emekliler Platformumuzun böylesine güzel bir kültür etkinliğine katıldık. Özgüvenle burada şarkılar türküler söyleyen her bir büyüğümü tebrik ediyorum” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 23 kişiden oluşan Emekliler Platformu üyeleri yöresel kıyafetlerle sıra gecesi düzenledi. Her bir üyenin tek tek farklı yörelere ait türküler seslendirdiği geceye izleyiciler de eşlik ederek sazlı sözlü eğlenceye ortak oldu.

“Sanat ve kültürel faaliyetler ruhları tazeler”

Her yaştan insanın kültürel ve sanatsal etkinliğe katılması gerektiğini belirten Altınok, “Geçtiğimiz günlerde 'Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması'nın finalini yaparak birçok yeni sesi, yeni cevheri ortaya çıkardık. Kendini anlatamayan, gösteremeyen birçok gencimizi sanat dünyamıza kazandırmış olduk. Sanat ve kültürel faaliyetler ruhları tazeler. Belediyenin tüm tesisleri sizindir, Keçiörenlilerindir. Yeter ki bu kültürel etkinliklere katılan insanlarımızın sayısını çoğaltalım. Bu platformda bulunan, emek veren kıymetli büyüklerimi tebrik ediyorum. Sizler kendinizi hangi yaşta hissediyorsanız o yaştasınız. Okumanın ve sanatın yaşı yoktur” ifadelerini kullandı.

Altınok, geceyi Emekliler Platformu üyeleriyle birlikte seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' türküsü ile noktaladı.