Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde ikinci doz aşılar tamam

Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde bulunan yaşlı vatandaşların ikinci doz aşıları tamamlanmış olsa da pandemiyle mücadele kapsamında buradaki tedbirlere devam ediliyor.

Keçiören Belediyesi ve Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi iş birliğinde Keçiören Belediyesi Huzurevi'ndeki yaşlılar ve personeller rutin olarak testlerden geçiriliyor. Yaşlıların alışveriş ihtiyaçları ise yine personeller tarafından karşılanıyor. Dışarıdan getirilen ürünler dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yaşlılara teslim edilirken personel haricinde huzurevine ziyaretçi alımı da yapılmıyor.

"Aşı, pandemiyle mücadelede en önemli silahımız”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok huzurevindeki yaşlıların güven içinde olduklarını ve pandemiyle mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

“Salgın başlar başlamaz huzurevimizde sosyal izolasyon tedbirlerimizi ivedilikle aldık. Yaşlılarımızın toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek yemeklerini odalarına servis ettik. İkinci doz aşıları tamamlanan yaşlılarımızı her ihtimale karşı tedbir altında tutmaya devam ediyoruz. Onların sağlığını korumak bizim için bir vebaldir. Aşı, pandemiyle mücadelede en önemli silahımız. Aşı yapılmış olsa da taşıyıcı olma ihtimaline karşı tedbirlere devam etmek zorundayız. Ülkemizde aşılamanın risk grubunda olan yaşlılarımızla başlamış olması ve şuanda Türkiye'de 20 milyona yakın insanımızın aşılanmış olması normalleşme sürecinin hızlanacağı anlamına geliyor. Tam kapanma ile birlikte de vaka ve ölüm sayılarında büyük bir düşüş yaşanacaktır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak başta huzurevimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek vermeye hazırız.”