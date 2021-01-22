Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde ilk doz aşılar yapıldı

Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yaşlıların ve huzurevi personelinin ilk doz aşıları yapıldı.

Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde çalışan personel ve burada kalan yaşlılar, Covid-19 aşılama çalışmasının 1'inci aşamasının 2'nci adımı kapsamında ilk doz aşılarını oldular. Keçiören Belediyesi tarafından alınan sıkı önlemler sayesinde şimdiye kadar huzurevinden kaynaklı herhangi bir Covid-19 vakası yaşanmazken, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan normalleşme açıklamasına kadar sosyal izolasyon uygulamasına ise devam edilecek.

“TMM tedbirlerini uygulamaya devam edelim”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Covid-19 salgın hastalığı başlar başlamaz huzurevimizde sosyal izolasyon tedbirlerimizi ivedilikle aldık ve 14 günlük sabit vardiya sistemine geçtik. Aynı zamanda toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek yemekleri odalara servis etme uygulamasını hayata geçirdik. Aşılama ile birlikte yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan yaşlılarımızın pandemiyi sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlayacağız” dedi.

Aşılama çalışmasının korona virüsle mücadelede en önemli silah olduğunu vurgulayan Altınok, salgın tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Altınok, “Aşılama çalışmaları başlamış olsa da normal yaşama dönüşün hızlanması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeliyiz. İlk etapta risk grubunda olan yaşlılarımızın aşılanmaya başlamış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Aşı tedarikinde ve yerli aşı üretim çalışmalarında önemli yol kateden Sağlık Bakanlığımıza ve Bakanımız Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.