Keçiören Belediyesi iş makineleriyle deprem bölgesinde

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderilen 4 ekskavatör ve 3 kamyon kontrollü olarak başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında da yer almaya devam ediyor. 24 saat esasına göre çalışan iş makineleri ve yedekli operatörler yaklaşık 11 gündür bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Deprem bölgesinde aşama aşama yürütülen tüm çalışmalarda yer aldıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Afet bölgelerimizdeki yaraları en ivedi şekilde sarmak için tüm imkânlarımızla sahadayız. Tırlar dolusu insani yaşam malzemesi, iş makineleri, cenaze araçları, otobüs, jeneratör, mobil aşevi, çorba aracı, çöp kamyonu, teknik personel, hizmet personeli, veteriner hekim, mobil yatakhane, çadır, ısıtıcı ve aydınlatma sistemi gibi onlarca hizmetimizle seferber olmuş durumdayız. İnşallah el birliğiyle şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz” dedi.