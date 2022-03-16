Keçiören Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından Keçiören Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara'da bu geceden itibaren kar uyarısı yapmasının ardından Keçiören Belediyesi karla mücadele ekipleri de muhtemel olumsuzluklara karşı ön çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda ekipler, yol tuzlama ve küreme araçlarıyla birlikte kaldırımların temizlenmesi için görev yapacak personelin planlamasını yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara ve Keçiören'de etkili olması beklenen kar yağışına karşı yol ve kaldırımların ulaşıma açık tutulması için 150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracıyla sahada olacaklarını kaydetti. Altınok ayrıca, bu yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle Keçiören'de ulaşımı etkileyecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirtti.

Keçiören Belediyesi karla mücadele ekipleri, vardiyalı çalışma sistemine göre 24 saat boyunca teyakkuzda olacak.