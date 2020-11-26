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Keçiören Belediyesi kış bostanından ilk hasadı bekliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bağlum’da bulunan bin metrekarelik kış bostanımızdan önümüzdeki günlerde ilk hasadımızı yapacağız.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bağlum'da bulunan bin metrekarelik kış bostanımızdan önümüzdeki günlerde ilk hasadımızı yapacağız. Burada üretilen ürünlerimizi de hizmet için alanda kullanacağız” dedi.


Keçiören Belediyesi bu yaz başlattığı “Organik Bostan” projesini kış mevsiminde de sürdürerek havuç, turp, marul, brokoli, ıspanak ve turptan oluşan kış bostanından önümüzdeki günlerde hasat yapmayı bekliyor.



Başkan Altınok: "Tarımsal üretim için neferiz"


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi alanlarda kullanılacak olan kış sebzeleriyle hem tasarruf sağlanacağını hem de bostan projesinin diğer belediyelere örnek olacağını söyledi. 6 çeşit kış sebzesi yetiştirilen bostandan yapılacak ilk hasadı sabırsızlıkla beklediklerini de belirten Altınok, şunları aktardı:


“Pandemi sürecinde tarımsal üretimin ve gıda ihtiyacının hayati bir öneme sahip olduğunu gördük. Bu kapsamda ilçemize bağlı köylerimizde organik tarımı teşvik etmek için çiftçilerimize fide, gübre ve tohum desteği sağladık. Ayrıca belediyemize ait bir de bostan kurduk. Bağlımda bulunan tarım alanına geçtiğimiz yaz ilk tohumu attık. Bu bostanı kışın da kullanmamız gerektiğini düşünerek sera sistemiyle kış sebzesi yetiştirmeye karar verdik ve şimdi 6 çeşit üründen mahsul bekliyoruz. Herkes kendi üretimini yapabilecek kadar tarımsal üretimden anlamalı veya bilmiyorsa da öğrenmeli. Keçiören Belediyesi tarımsal üretim için bir neferdir.”

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