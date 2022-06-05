Keçiören Belediyesi Konservatuarı'nda mezuniyet coşkusu

Keçiören Belediyesi Konservatuarı'nda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu kursiyerlerinin katılım belgeleri düzenlenen konserin ardından taktim edildi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı mezuniyeti, Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzik şöleninin ardından Türk Sanat Müziği korosu, Türk Halk Müziği korosu ve Çocuk Korosu kursiyerlerine katılım belgeleri takdim edildi. Koro şefliğini Ayşe Taş'ın yaptığı konserin sonunda ise Keçiören Belediye Başkanı Altınok koro birlikte “Ölürüm Türkiyem” isimli türküyü seslendirdi.

Konserde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi dolayısıyla 2 yıl boyunca sosyal ve kültürel aktivitelerin birçoğuna ara vermiştik. Pandeminin ekonomik, sosyolojik, siyasi ve psikolojik sonuçları oldu. Salgının sona ermesi ile birlikte de sosyal, kültürel aktivitelerimizi başlattık. Bu tür aktivitelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bugün de Türk Sanat Müziği koromuzun konseri ve tüm korolarımızın mezuniyeti için buluştuk. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Türk kültürünün yaşatılmasında sanatın önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Altınok, “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bizi anlatır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor. Sanatlarımız elden ele, dilden dile, gönülden gönüle şimdiye kadar gelmiştir. Bunları yaşatmamız gerekir. Tarihimizi kültürümüzü, hafızamızı yaşatan bu değerlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimizi kendi sanatımızı öğretmeye teşvik etmeliyiz. Türkülerimiz; sevdalarımızı, yaşadıklarımızı, kahramanlıklarımızı, zaferlerimizi, üzüntülerimizi, acılarımızı anlatır. Sanat ve müzik ruhun gıdasıdır” ifadelerini kullandı.