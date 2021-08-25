Keçiören Belediyesi ‘o iş bende' projesi ile ödül aldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılım sağlayan Keçiören Belediyesi, gençlere eğitim ve istihdam temalı “O İş Bende” projesiyle ödül aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılım sağlayan Keçiören Belediyesi gençlere eğitim ve istihdam temalı “O İş Bende!” projesiyle ödül aldı. Açılış konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ödüle layık görülen 22 belediye başkanının kurdele kesim töreniyle başlayan Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne Türkiye'nin birçok noktasından belediyeler, teknoloji ve bilişim firmaları, spor federasyonları, spor kulüpleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar katıldı.

“5 temel mesleki atölye açacağız”

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “O İş Bende! Projemizle gençlerimize yönelik inovatif çalışmalara ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için farklı branşlarda atölye çalışmaları yapacağız. Gençlerin ve dezavantajlı gençlerin yetenekleri, eğitimleri veya hedefleri doğrultusunda atölyelere katılarak girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi, sosyal ve mesleki donanımlarının artırılarak ekonomik hayata katılımlarını teşvik edeceğiz. Bu kapsamda belediyemiz tarafından kurulacak olan proje merkezimizde gençlerimize yönelik metin yazarlığı atölyesi, dijital fotoğrafçılık atölyesi, sosyal medya atölyesi, temel tarım faaliyetleri ve girişimcilik inovasyon atölyesi olmak üzere 5 temel mesleki atölye açacağız” dedi.