Keçiören Belediyesi, Ocak doğumlu personelin doğum gününü kutladı

Geleneksel hale gelen kutlama faaliyetinde tüm personeller bir araya gelerek kaynaşma imkanı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gelenekselleşen doğum günü kutlamaları kapsamında Ocak ayında doğan personellerin doğum gününü kutladı. En genç personellerden Hasan Yaman, en yaşlı personellerden Mustafa Karagöz ve en çok hizmet veren personellerden Ayfer Eroğlu ile pasta kesen Ak; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Doğum günü etkinliğinde pasta kesen personeller sürpriz doğum günü için teşekkürlerini iletti. Birlikte çalışma anlayışını kuvvetlendirmeyi amaçlayan doğum günü programında personellere hediyelerini veren Başkan Ak, çalışanlarla sohbet gerçekleştirerek başarı temennisinde bulundu.

“Her bir çalışandan Allah razı olsun”

İnsanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran organizasyonların birlik ve beraberlik için önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Ak, “İçerisinde bulunduğumuz ayda doğan personellerimizin doğum gününü kutlama geleneğini sürdürüyoruz. Şimdi de Ocak'ta doğan personellerimizin doğum gününü kutlayarak onlarla bir araya geldik. Çalışma ve dayanışma azmini önce kendi içimizde kuvvetlendirmek gerektiğinin bilinciyle milletimiz için hizmet eden her bir çalışanımızdan Allah razı olsun. Keçiören Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu gönülden hissediyoruz ve hissettiriyoruz. Biz personellerimizi mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu vesileyle Ocak ayında doğan arkadaşlarımıza sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Allah hesabını verebileceğimiz nice güzel yaşlar nasip etsin” dedi.

En yaşlı personel olan Hasan Yaman, “Bizi onurlandıran ve değerli hissettiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür sürprizlerle personellerinin çalışma azmini artıran belediye başkanı bulmak oldukça zor. Keçiören Belediyesi personelleri olarak Mustafa Ak ile çalışıyor olmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.