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Keçiören Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsat bildi

Keçiören Belediyesi, Covid 19’un sebep olduğu 54 saatlik sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların sağlığı için sokakları köşe bucak temizliyor.

Keçiören Belediyesi, Covid 19'un sebep olduğu 54 saatlik sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların sağlığı için sokakları köşe bucak temizliyor.


50 adet Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve 3 adet yol süpürme aracıyla daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, işyerleri ve apartmanları temizlemek için işe koyuldu. Kaldırımlar deterjanlı suyla yıkandı. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ortaya çıkardığı sokakların insansız olmasından dolayı rahat bir şekilde geniş ve ince detay çalışabilen temizlik çalışanları bir saniye olsun durmadı.

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