Keçiören Belediyesi sokakları gül suyu ile yıkadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'de hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Her bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri gibi muhtelif noktaları hem dezenfeksiyon ediyoruz hem de haftada en az bir kez gül suyuyla yıkıyoruz” dedi.

Temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini aktaran Altınok, “Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin her tarafında dezenfeksiyon ve yıkama çalışması yürütüyoruz. Parklar, pazar yerleri, sokaklar, binalar, ibadethaneler rutin aralıklarla dezenfekte ediliyor. İlçemizi pırıl pırıl yaparak sağlıklı bir şehir inşa ediyoruz. Sağlığımız için bir süre daha temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uyalım, hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de sevdiklerimizin sağlığına zarar vermeyelim” ifadelerini kullandı.