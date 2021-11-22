Keçiören Belediyesi, Tam Bana Göre Festival'i tamamladı

Keçiören Belediyesi, Tam Bana Göre Festival'de açtığı stant ve oyun alanlarıyla gençlere 6 gün boyunca hizmet etti. Çeşitli yarışlarla sürpriz hediyelerin verildiği stant ve oyun alanları eğlencenin önemli adreslerinden biri oldu.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festival dün sona erdi. 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde Keçiören Belediyesi'nin açtığı stant ve oyun alanları 6 gün boyunca gençlere hizmet etti. Çeşitli yarışlarla sürpriz hediyelerin verildiği stant ve oyun alanları eğlencenin önemli adreslerinden biri oldu.

Festivalin son gününde Keçiören Belediyesi stant ve oyun alanlarını tek tek ziyaret eden ve çocuklara cam fanusta balık hediye eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği ve Türkiye'nin birçok noktasından belediyenin katılım sağladığı Tam Bana Göre Festival, gençlerimize dopdolu 6 gün yaşattı. Özellikle belediyemizin kurduğu stantlar festival alanının ilgi çeken oyun ve yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gençlerimiz bu festivalde konser, sergi, atölye çalışması, VR etkinlik, Etnospor, söyleşi ve konferans gibi birçok sportif, kültürel faaliyeti bir arada yaşama şansı buldu. Aynı zamanda ülkemizin zenginliklerini tanımak adına Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyelerimizin ortaya koyduğu kültür armonisi de gençlerimize önemli bir vizyon katmış oldu.” dedi.

Keçiören Belediyesi Tam Bana Göre Festival'e kurabiye oyunu, teleskop, mini futbol sahası, şişme dart, şans çarkı, yarış simülasyonu, robotik kodlama, Keçikoop stant ve oyun alanlarıyla katılım sağladı.