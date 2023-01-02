Keçiören Belediyesi tarafından Rob-Okul robot yarışması düzenlendi

Keçiören Belediyesi TEKNOMER tarafından düzenlenen 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması' düzenlendi. ‘TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışması' adıyla düzenlenen yarışmaya Ankara geneli ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde 244 takım 732 yarışmacı başvuru yaptı. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki başvurular okul yönetimi veya öğretmenler tarafından yapılırken, üniversite düzeyindeki başvurular ise bireysel ve takım halinde gerçekleştirildi.

Robot yarışmasına Keçiören ve Ankara genelinden gelen yoğun başvuru talebinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Teknoloji Merkezimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Onları bilim ve teknolojiye yönlendirmek için hem eğitimler veriyor hem de teşvik hediyeleriyle ödüllendiriyoruz. Rob-Okul Robot Yarışmamıza gösterilen ilgi çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakının en somut göstergesidir. Bizler de gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracakları TEKNOMER'i kurarak kısa sürede önemli eğitim programları ve yarışmalar düzenledik. Devletimize ve milletimize fayda sağlayacak nesillerimiz için nefer olmaya devam edeceğiz” dedi.