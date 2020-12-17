Keçiören Belediyesinden bin öğrenciye çevrim içi eğitim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde Tepebaşı Kurs Merkezimizdeki öğrencilerimizi mağdur etmemek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'ni devreye soktuk. Kurs merkezimizde LGS ve YKS öğrencilerimize verdiğimiz yüz yüze eğitimleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında erteleyerek, eğitimlerimizi bin öğrencimizle online dersliklerde sürdürüyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'ne kayıtlı bin öğrenci, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi ile canlı olarak derslerine devam ediyor. “Yeni normal” dönemde kurs merkezinde yüz yüze eğitim alan LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanan online altyapılı dersliklerde gruplar halinde eğitimler sürdürülüyor. Online derslere girmek istemeyen öğrencilerin ise kullanıcı adı ve şifreleriyle “egitim.kecioren.bel.tr”ye girerek sistemde kayıtlı olan tüm derslere rahatlıkla ulaşması sağlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi'ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğinin altını çizerek, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizi korona virüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.