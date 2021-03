Keçiören Belediyesi'nden “Çanakkale Geçilmez Konseri”

Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla ‘Çanakkale Geçilmez Konseri' düzenledi.

Başkent'in Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla konser düzenledi. Düzenlenen konserin açılış konuşmasını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptı. Keçiören'de bulunan Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserde Azerin, Emine Koç, Nurullah Akçayır, Nilgün Kızılcı ve Sıtkı Akın gibi sanatçılar sahne aldı. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulan konsere vatandaşlar da katıldı.

“Her gün Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor”

Konuşmasının başında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Turgut Altınok, “Bu vatan öyle sokakta bulunmuş bir vatan değildir . Bu sosyal medyayla alınmış bir vatan da değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz ve kutsal bir vatan coğrafyamız var. Bu vatanı bize bırakan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Küllerinden bir devlet doğuyor yeniden. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti doğuyor. Şunu söyleyeyim; bizim farkında olmadığımız kadar yabancılar bizim hala gücümüzü ve bulunduğumuz coğrafyanın farkındalar. Yani Edirne'den başlayıp Kars'ta Türk milletinin sınıra gidiyor. Bizi çok daha iyi biliyorlar. Tarihimizi köklerimizi coğrafyamızı daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla bugün dünyadaki savaşın şekli şemali değişti. Yeni oyunlar, yeni senaryolar sahneye kondu. Suriye yanıyor. Bugün AB göç komisyonu üyesi gelmişti. Dedim ki komşular yanıyor, Irak ve Suriye yanıyor. Bombalıyorsunuz bunları. Hala bombalıyorlar. Bunlara sahip çıkmıyorsunuz. Bunlar insan. Ve her gün Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor. Yeni oyun bu. Yeni senaryo bu. Hem silah satıyorlar hem silahlarını deniyorlar hem vatanlarını ellerinden alıyorlar ama her gün Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor. Ne var Irak'ta Arap. Ne var Sünni-Şia. Müslümanın ölçüsü, Kur-an, ayet, hadis ve sünnettir. Müslüman Müslümanın camisini bombalıyor. Yani kuşa çarpsak yolda giderken içimiz sızlıyor. Ama yeni oyun, yeni senaryoya karşı da herkesin hazır olması gerekiyor. Vatanımıza sahip çıkalım, devletimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Cennet parçası bir vatanımız var” diye konuştu.

“Bu S-400'ler sadece Cumhurbaşkanımıza lazım değil, bütün bu millete lazım”

Türkiye'nin bir tarafının Avrupa, bir tarafının Asya olduğunu hatırlatan Altınok, “Dolayısıyla Türkiye bu oyun ve senaryonun göbeğindedir. Partiniz ayrı olabilir, düşünceniz ayrı olabilir, görüşleriniz ayrı olabilir ama ne diyor Atatürk ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Şu an yine Türkiye birçok cephede savaşıyor. Aslında daha geniş bir cephede savaşıyor. Şimdi biz Suriye'ye gireceğiz, giremezsiniz. Irak'ta her gün saldırı oluyor PKK'nın eğitim merkezi olmuş. Hepsi Suriye'ye girmiş sen giremezsin. Komşumuz PKK olmuş. Akdeniz'de petrol arayamazsın. Böyle bir şey yok. Hepsi şu an Akdeniz'de petrol arıyor. İsrail de arıyor, Amerika da Fransa da İngiltere de Çin de Rusya da hepsi arıyor. Ama bize hayır siz arayamazsınız diyor. Dolayısıyla bugünkü Türkiye'de sahneye konan senaryo farklı bir senaryo. Bu oyunlara gelmememiz lazım. Türkiye aslında kabuğunu her geçen gün kıran bir ülke durumuna geldi. Emredersiniz diyen bir ülke yok. Eskiden İngiltere başbakanı, Hollanda başbakanı geldiğinde yer yerinden oynardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Niye yok? Artık o ezilmişlik yok. Libya'da ne işin var diyorlar. İyi de Fransa'nın dünyanın kaç ülkesinde askeri var. Amerika'nın dünyanın kaç ülkesinde askeri var. Büyük devletsen bu olacak. Eğer büyük devlet olacaksan dünyanın her yerinde askerin olacak. Ama şükür savaş gemimizi yapıyoruz. Bu S-400'ler sadece Cumhurbaşkanımıza lazım değil. Bütün bu millete lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olduğunu aktaran Altınok, “Rahatsızlıkları buradan geliyor. Bize emanet ettikleri bu cennet vatana sahip çıkacağız. Kişiler gelir gider. Partiler gelir gider ama baki olan ve olacak olan devletimizdir, milletimizdir, ülkemizin geleceğidir. Fotoğrafa buradan bakmak lazım. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yurdu bize, Anadolu'da Alparslan'dan Göktürkler'den Oğuzlar'dan Ergenekon'dan Tanrı Dağları'ndan aşıp bize bu vatanı vatan yapan bize bu yurdu yurt kılan bütün kahramanlarımızı bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.