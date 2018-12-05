Keçiören Belediyesinden Cengiz Aytmatov anısına resim sergisi

Keçiören Belediyesi ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, bilge yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla ressam Asan Tursunkulov'un resimlerinden oluşan ve bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaret edebileceği "Bozkırın Kahramanları" isimli resim sergisini Antares AVM'de açtı.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda büyük takdir toplayan Keçiören Belediyesi, Kırgız ressam Asan Tursunkulov'un resimlerinden oluşan "Bozkırın Kahramanları" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Keçiören Belediyesi ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin ortak organizasyonuyla Türk dünyasını dünyaya tanıtan Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışı Antares AVM'de gerçekleştirdi. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov, Kırgızistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt, TÜRKSOY Kırgızistan Cumhuriyeti Temsilcisi Kojogeldi Kuluev katıldı. Kesilen kurdelenin ardından Kırgız ressamın Kırgızlar'ın ve Türk dünyasının yaşam tarzını anlatan çeşitli resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ressam Asan Tursunkulov'un refakatinde resimleri inceleyerek bilgi aldı. Tursunkulov, sergilediği resimlerden birini Başkan Ak'a hediye ederek, sanata ve sanatçıya kapılarını açtığı için teşekkürlerini iletti. Başkan Ak da Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov'a teşekkür plaketi, ressam Asan Tursunkulov'a çiçek taktim etti.

"Kardeşlik ilişkileri yerelde de sürdürülüyor"

Bilge yazar Cengiz Aytmatov'un 90'ıncı yaş günü münasebetiyle açılan sergiyle Kırgızistan ile Türkiye arasında kurulan kardeşlik ilişkilerine yerel yönetimler olarak katkı sunmak gayesinde olduklarını belirten Ak, “Kırgızistan ile devlet başkanları düzeyinde olan kardeşlik ilişkimize yerel yönetimler olarak destek vermek istedik. Kırgızistan'da kardeş belediyemiz var. Orada düzenlenen çeşitli organizasyonlara katılarak ilişkilerimizi kuvvetlendiriyoruz. Bu anlamda ressam arkadaşımız Asan Tursunkulov Kırgızistan'dan gelerek Türk coğrafyasını ve tarihini anlatan eserlerini ilçemizde sergiliyor. Biz de bu eserlerin sergilenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatı ve sanatçıyı desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü sanatçı bir ülkenin kültürünü yaşatan ve geleceğe taşıyan mühim eserlerin sahibidir. Cengiz Aytmatov'un sadece Kırgızistan için önemli olmadığını, tüm Türk dünyası için önemli olduğunu bıraktığı eserlerden gayet iyi anlayabiliyoruz. Çok çeşitli dillerde yayımlanan eserleri dünya edebiyatına da büyük katkı sunmuştur” dedi.

“Kırgızlar Mustafa Ak'ı çok seviyor”

Büyükelçi Yunusov, Başkan Ak'ın Kırgızistan'da çok sevildiğini kaydederek, “Dostum Asan Tursunkulov Kırgızistan'ın önde gelen ressamları arasında yer alıyor. Tarihine sahip çıkan bir vatanseverdir. Böylesi değerli bir sanatçıyı sadece sevmek olmaz, ona eserlerini sergileme fırsatı da verelim diyen Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak'a teşekkür ediyorum. Sadece şahsım adına değil tüm Kırgızların çok sevdiği Sayın Mustafa Ak'a sanatçımızın resim sergisine ev sahipliği yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Sadece sanata desteğiyle değil uluslararası ilişkilerin belediyeler nezdinde geliştirilmesi için de desteklerini esirgemeyen başkanımız çok çalışıyor. Bu vesileyle sergimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.