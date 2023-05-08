Keçiören Belediyesinden çiftçilere ücretsiz fide desteği

Törenle gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak katıldı.

Köyleri tek tek gezerek fideleri dağıtan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, fidelerin belediye serasında yetiştirildiğini belirterek, “Köylerimizde üretim yapan çiftçilerimize talep ettikleri kadar domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı yaptık. Tarımsal desteğimizi her geçen yıl artırmak için hem fide üretimi yapıyoruz hem de bunları ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Çiftçilerimize dağıttığımız fideler Ata tohumundan seramızda yetiştirilmiştir. Elbirliğiyle bu tohumlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de sebze fidesi dağıtımına devam ediyoruz. Bundan sonra da dağıtmaya devam edeceğiz. Bir yandan da köylerimizin altyapısını düzelttik. Avrupa'nın köyleri gibi modern hale getirdik. Köylülerimize hizmet etmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır” İfadelerini kullandı.

Sebze fidesi desteği alan köylüler de Başkan Altınok'a teşekkür ederek üretim yapmaya devam edeceklerini kaydettiler.