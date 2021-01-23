Keçiören Belediyesinden Deniz Dünyası'nda 3D sinemalı sömestr hediyesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak Deniz Dünyası'nda sinema keyfi sunacaklarını belirterek sosyal mesafe ve hijyen koşullarını sağlayarak salonda 6 farklı sinema gösterimi yapacaklarını vurguladı.

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nda bulunan sinema salonu öğrencilerin sömestrde keyifli vakit geçirmesi için hazırlandı. Yarıyıl tatili boyunca 5-8 ve 9-12 yaş grubu öğrenciler için düzenlenecek olan Deniz Dünyası Sinema Etkinliği 6 farklı filme ev sahipliği yapacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise 3D sinema keyfine ortak olmak isteyen öğrencilerin E-Başvuru forumu doldurması gerektiğini anımsatarak şunları kaydetti:

“Sinema gösterimimize katılmak isteyen öğrencilerimiz belediyemizin internet sitesindeki linkten başvuru formunu doldurarak randevularını alacaklar. Formda öğrencilerimizin kimlik bilgilerini ve hangi filme gitmek istediklerini seçmelerini isteyeceğiz. Bu seçimleri neticesinde katılım sağlayacakları filmin seans saatini belirleyerek kendilerini haberdar edeceğiz. Salona girişte HES Kodu sorgulaması yaparak sadece çocuklarımızın giriş yapmasını sağlayacağız. Her seansta sosyal mesafe kuralını uygulamak için Sinema salonumuza 20 kişi alacağız.”

Ayrıca Deniz Dünyası Sinema Salonunda sömestr boyunca, Çılgın Hırsız 3, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, Gulliver'in Gezileri, Kayıp Balık Nemo, Lego Batman, Leylekler isimli sinema filmlerinin gösterimi yapılacak.