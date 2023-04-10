Keçiören Belediyesi'nden deprem bölgesinde iftar hizmeti

Keçiören Belediyesinin deprem bölgeleri Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ekinözü'ne kurduğu iftar çadırlarında günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık sunuluyor. Bölgede bulunan depremzede vatandaşlara ve görevli personele hizmet veren iftar çadırlarında her gün farklı türde yemek, tatlı ve içecek ikram ediliyor.

Ramazan ayında da depremzedelerin yanında olmaya ve onlara hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deprem bölgesinde yaşamaya devam eden vatandaşlarımızın oruç ibadetlerini gönül rahatlığıyla eda edebilmesi için iftar çadırlarımız kurduk ve sıcak iftarlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. İftar çadırımızda dualarla açılan oruçların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah milletimizi ve tüm insanlığı felaketlerden korusun. Depremin hasarlarını onarana kadar vatandaşımıza olan desteğimiz devam edecek” dedi.