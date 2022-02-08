Keçiören Belediyesi'nden eğitime spor tesisi desteği

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı halı saha açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesi yaptığı konuşmada, eğitime katkı sunan ve şehit olan öğretmenlerin adını Keçiören'de yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Altınok, “Okulumuzda ismi yaşayan rahmetli Büşra İnan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakında, Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin adını da bir kütüphanemize vereceğiz” dedi.

Konuşmasında öğrencilere hitaben bir dizi tavsiyelerde de bulunan Altınok şunları söyledi:

“Ümidimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz sizlersiniz. Bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. Mimar, mühendis, hâkim, doktor, sanayici, hepsi sizlerden çıkacak. Çok çalışmamız lazım. Tembel olmamamız lazım. Başarılı olanlar çalışanlar ve çalışkan olanlardır. Kitap okuyup dersimize çok çalışacağız. Dürüstlükten ayrılmayacağız ve yalan söylemeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sevgili peygamber efendimizi ve ülkemizin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iyi tanıyıp onlardın gösterdiği yoldan gitmeye gayret edeceğiz ve söylenenleri yapacağız.”

Keçiören Bağlum bölgesine birçok yatırım yaptıklarını da aktaran Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah Bağlum Stadımızı da restore edeceğiz. Orada da spor alanları olacak. Karakaya, Karşıyaka arasındaki bölgeye millet bahçesi yapıyoruz. Toplam 446 dönüm. Kafkas mahallemizde millet bahçemizden rahatlıkla istifade edebilecek. Burası Ankara'nın en cazip bölgelerinden biri haline gelecek. Kösrelik Mesire Alanımızı da açacağız. Burada da çeşitli su sporları yapılabilecek. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Altınok, okul yüzme takımı kurulması için Okul Müdürü Ümit Demir'e teklifte de bulunarak, “Bağlum'da bulunan Abdürrahim Karakoç Spor Tesisimizdeki yüzme havuzumuzdan istifade edelim. İstediğiniz kadar çocuğumuzla takım kuralım. Sağlıklı toplumun temeli spordur. Tesislerimiz Tüm branşlarda çocuklarımızın hizmetinizdedir” ifadelerini kullandı.

Çocukların alkışlarla karşılık verdiği yüzme takımı fikrinin ardından Başkan Altınok öğrencilere bir de söz vererek onlar için Deniz Dünyası, Teleferik, Estergon Kalesi ve Şelale gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Kurdele kesim merasiminin yapıldığı açılışta üstü kapalı halı saha ve spor tesisi öğrencilerin hizmetine sunuldu.