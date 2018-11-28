Keçiören Belediyesinden engelli yaşlı adama yardım eli

Keçiören Belediyesi, Gönül Belediyeciliği kapsamında yürütülen çalışmalarla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlardan engelli Nedim Bolat'a (69) ve birlikte yaşadığı annesi Şükriye Bolat'a (87) yardım eli uzatarak, Nedim Bolat'ın el emeği gemi maketlerini satabilmesi için pazar imkânı sağladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezi, bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılara kişisel bakım ve hane temizliği hizmeti vermeyi sürdürüyor. Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezi, evde bakım ve hane temizliği hizmeti verdiği Nedim Bolat ile annesi Şükriye Bolat'a ek gelir sağlamak için kolları sıvadı. El yapımı gemi maketlerini satması için Keçiören Belediyesince pazar açma imkânı sunulan Nedim Bolat'ın pazara çıkamayacağını ifade etmesi üzerine, el emeği bütün maketlerin Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezi yetkililerince satılması kararı alındı.

Kimse sahip çıkmadı

Cezaevine girmeden önce İstanbul'da müteahhit olan Nedim Bolat, o dönemde ekonomik durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, yaşadığı bir husumet nedeniyle 1999 yılında hapse girdiğini söyledi. 2010 yılında cezaevinden çıkan, 9 yıldır da annesiyle Keçiören'de yaşayan Nedim Bolat, yargılandığı sırada bütün mal varlığını çocuklarının üzerine geçirdiğini yaşlı gözlerle anlattı. Cezaevindeyken şeker hastası olan ve çocukları tarafından hiç ziyaret edilmeyen Nedim Bolat, kırık olan belini felç kalma tehlikesi olduğu için ameliyat ettirmediğini söyledi. Sakatlığının yanında birçok rahatsızlığı olan Nedim Bolat; maket gemi satışı yapamadığı zamanlarda ev kirasını güçlükle ödediğini, 87 yaşındaki annesine de maket gemi satarak baktığını aktarırken, kardeşlerinden de çocuklarından da herhangi bir destek görmediğini ifade etti. Nedim Bolat, tek destekçisinin gemi maketi yaparken kıyıdan köşeden kendisine yardım eden annesi Şükriye Bolat olduğunu söyledi.

Başkan Ak'a teşekkür

Gemi maketi yapmayı cezaevinde öğrenen Nedim Bolat, devlet desteğini her zaman yanında hissettiğini söyleyerek Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etti. Bolat, “Hayata tutunmamız için bize yardım eli uzatan devlet büyüklerimizden ve umut ışığımızı yakan başkanımız Mustafa Ak'tan Allah razı olsun. Evimizi temizleyen, bize ek gelir kapısı açan belediye yetkililerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.