Keçiören Belediyesinden günlük 2 bin 500 kişiye iftar hizmeti

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgeleri Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ekinözü'ne kurulan iftar çadırlarında günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık sunuluyor. Her gün farklı türde yemek, tatlı ve içeceğin ikram edildiği iftar çadırlarından bölgede bulunan depremzede vatandaşlar ve görevli personel faydalanıyor.

Ramazan ayının deprem nedeniyle buruk geçtiğini ancak birlik, kardeşlik ve dayanışma duygusunun üst düzeyde yaşlandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İnşallah en kısa zamanda devletimizin ve milletimizin kucaklaşmasıyla bu zor günleri atlatacağız. Mübarek Ramazan ayında iftar çadırımızda dualarla açılan oruçların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren depremzede kardeşlerimize desteğimiz sürdü. Yaralar sarılana kadar her türlü desteğimiz devam edecek” dedi.