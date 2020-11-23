Keçiören Belediyesinden hastanelere dezenfekte hizmeti

Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz” dedi.

Hastane kampüsleri yıkandı

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahalle ve sağlık birimlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma, Keçiören Meslek Hastalıkları, Atatürk Göğüs Hastalıkları, Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanelerinin kampüsleri yıkanarak dezenfekte çalışması yürütüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin Keçiören'deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini, tüm kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarının ise eksiksiz olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Tüm kurumlara dezenfekte desteği veriliyor

Pandemi sürecinde vatandaşlara daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir ortam sunmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyleyen Altınok, şunları aktardı:

“Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, salgın sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz.”