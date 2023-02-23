Keçiören Belediyesi'nden kitap ve laboratuvar ekipmanı desteği

Keçiören Belediyesi, ilçedeki Ufuktepe Ortaokulunun kütüphane ve laboratuvarının güçlendirilmesi için “Bir Tuğla da Bizden” programı düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda okula çok sayıda kitap ve laboratuvar ekipmanı teslim edildi.

Depremle birlikte Türk milletinin kenetlendiğini dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle şunu da gördük ki Türk milleti zamanı geldiğinde Milli Mücadele ruhuyla kardeşlerine koştu. Herkes neyi varsa, çıkınında ne varsa afetzede kardeşlerimize koştu. Gerek AK Parti ilçe teşkilatımız gerekse sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle yüzlerce tır yardım gönderdik. Buraya da çok sayıda depremzede vatandaşımız geliyor. Gelen kardeşlerimize ne tür destek verebileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Evini açan, eşyasını veren vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Depremzede kardeşlerimize yüreğimizi, gönlümüzü, bağrımızı açtık ağırlıyoruz. Ağırlamaya da devam edeceğiz. Tabii bundan ders alacağız. Aranızdan jeoloji mühendisleri, inşaat mühendisleri, şehir plancıları, haritacılar çıkacak. Bugünün gençleri yarının büyükleri. İnşallah laboratuvarımız ve kütüphanemiz sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize devletimize milletimize hayırlar getirsin.”

Altınok ve beraberindeki katılımcılar öğrencilerle birlikte kütüphane ve laboratuvarı gezerek incelemelerde bulundular.