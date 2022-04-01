Keçiören Belediyesi'nden Kütüphane Haftası'na özel kitap okuma etkinliği

Keçiören Belediyesi Kütüphane Haftası'na özel çeşitli kitap okuma etkinlikleri düzenlendi.

Keçiören Belediyesi 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde ilçedeki kütüphanelerde çeşitli kitap okuma etkinlikleri düzenlerken, Mehmet Ali Şahin Kütüphanesi'nde ise masal okuma atölyesi yapıldı. Atölyede ‘Üç Kedi Bir Dilek Kitabı' okunurken, çalışmanın sonunda çocuklar kendileri için kitap ayracı yaptılar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok okuma etkinliklerine katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Yüce Rabbimizin ilk emri ikra. Allah'ın adıyla oku. Milletleri ve devletleri kalkındıran, yücelten ve yükselten eğitimdir. Gençlerimizi iyi yetiştirmek çok önemli, onlara fırsat vermek çok önemli. Kütüphanelerimiz inşallah çocuklarımıza, gençlerimize rehber, yol ve ışık olacak. Buradaki çocuklarımız geleceğimize, ülkemize ve milletimize inşallah hayırlı hizmetler yapacaklar. 58. Kütüphane Haftası kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Altınok, Kütüphane Haftası'nın başlangıcından itibaren kütüphanelerdeki öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor.