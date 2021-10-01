Keçiören Belediyesinden öğrencilere 20 bin adet kırtasiye seti

Keçiören Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemeleri ile Asi'nin Çocukları isimli kitabın yer aldığı eğitim setini dağıtmaya devam ediyor. 59 ilkokula ve 58 ortaokula yedişer bin, 46 liseye ise 6 bin adet olmak üzere toplam 20 bin adet kırtasiye seti öğrencilere ulaştırılıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, içinde kırtasiye malzemelerinin ve Asi'nin Çocukları isimli kitabın bulunduğu 20 bin adet seti öğrencilere hediye etmeye devam ettiklerini belirterek, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmak için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için hem okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor”

Yaz döneminde kamu ve özel birçok okulun taleplerini karşıladıklarını, eğitim dönemi içinde de hem dezenfeksiyon hem de çevre düzenleme hizmetiyle okullardaki çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Altınok şunları aktardı:

“Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Eğitime destek projeleri kapsamında okullarımızı tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.”