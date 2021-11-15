Keçiören belediyesinden rekor asfalt yatırımı

Ankara Keçiören Belediyesi, asfalt serim sezonunun uzamasıyla birlikte 2021 yılındaki asfalt yatırımını 70 milyon TL'ye çıkardı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “3 yıla yakın görev süremizde 415 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Sadece 2021 yılında yaptığımız asfalt serim yatırımı 70 milyon TL'dir. Asfaltlama çalışlarında rekor Keçiören Belediyesine aittir. Şehrimize havaalanı gibi yollar kazandırdık” dedi.

Ankara genelinde ve Keçiören'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sıcak asfalt serim sezonu da uzattı. İlçede yağışların henüz başlamamasını fırsata çeviren belediye ekipleri ise hummalı bir çalışma yürüterek asfalt serim, kaldırım yenileme ve tretuvar çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İlçe genelindeki asfalt serim çalışmasını yerinde denetleyen ve mahalle sakinlerinden gelen olumlu tepkileri memnuniyetle karşıladığını söyleyen Başkan Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Görev süremiz boyunca 415 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Bir yandan da çevre düzenleme çalışmalarıyla sokaklarımızı daha estetik hale getirdik” ifadelerini kullandı.