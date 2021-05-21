Keçiören Belediyesinden rekor tedavi hizmeti

Ankara Keçiören Belediyesi 5 ayda ‘2 bin 500' sokak hayvanını tedavi ederek rekor bir hizmete imza attı.

Keçiören Belediyesi son 5 ayda ilçe genelinde bakım ve tedaviye muhtaç olan 2 bin 500 hayvanı Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan uzman veteriner hekimler ve burada bulunan son teknoloji sağlık cihazlarıyla tedavi etti. Sokak canlılarının zor şartlarda yaşadıklarını kimi zaman vatandaştan gelen ihbarla kimi zaman da Hayvanlarını Besleme Timi'nin tespitleriyle öğrenen ekipler tedaviye muhtaç olan canlıları bulundukları noktalardan alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi etmeye devam ediyor.

“Sokak canlılarımızı korumak ve yaşatmak için titizlikle çalışıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimiz günden itibaren sokak canlılarımızı korumak ve yaşatmak için titizlikle çalışıyoruz. Son 5 aylık hizmet dönemimizde 2 bin 500 sokak hayvanımızı tedavi ederek rekor bir çalışma yaptık. Bu canlılarımızdan yaklaşık 500'ünü de kısırlaştırdık. Can dostlarımıza aşı, ameliyat, ultrason ve diş bakımı dahi birçok tedaviyi uygulayarak onların sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmalarını sağladık. Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkları yaşatmak için rehabilitasyon merkezimize yeni sağlık cihazları aldık. Burayı hem kapalı alanıyla hem de barınağımızın etrafına inşa ettiğimiz doğal yaşam alanıyla Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden biri haline getirdik” diye konuştu.