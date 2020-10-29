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Keçiören Belediyesinden sağlık çalışanlarına anlamlı '29 Ekim' desteği

Keçiören Belediyesi ile VM Medical Park ve Medical Park Ankara Hastaneleri işbirliğinde Cumhuriyet’in 97’nci yıl dönümünü kutlamak için tüm hastane çalışanlarının katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ile VM Medical Park ve Medical Park Ankara Hastaneleri işbirliğinde Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutlamak için tüm hastane çalışanlarının katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.


Keçiören Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 'Medical Park Ankara Hastaneleri Cumhuriyet Ormanı' fidan dikim etkinliğine geniş katılım sağlanırken, hastane çalışanları dikilen her bir fidana tek tek can suyu verdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine tüm imkanların seferber edildiği etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol'un yanı sıra VM Medical Park Ankara ve Medical Park Hastaneleri yöneticileri de katıldı. Yüzlerce fidanın dikiminin gerçekleştirildiği etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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