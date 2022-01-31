Keçiören Belediyesinden trafik güvenliği eğitimi

Keçiören Belediyesi personelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı eğitmenlerinden ‘Trafik Güvenliği Eğitimi' aldı.

Keçiören Belediyesi personelleri hizmet içi eğitim kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen eğitmenlerden ‘Trafik Güvenliği Eğitimi' aldı. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Trafik Güvenliği Eğitimi'nde, trafikte yapılması gerekenler ve trafik güvenliği konularına değildi. Trafik güvenliğinde en önemli konunun görmek, duymak ve görünür olmak olduğunun altını çizen eğitmenler, olabilecek bir riskin önceden fark edilmesinin de kişinin kendini koruması noktasında hayati olduğunu vurguladı.

Güvenli sürüş için temel trafik kurallarının önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, “Trafikte geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmaması için bilinçli olmanın ve eğitimin önemine inanıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüzle iş birliği içinde bu temel kuralları öğretmek için işe belediye personelimizden başladık” dedi.

Trafik eğitimi konusunda verdikleri desteklerden dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Trafikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza inmesi noktasında biz de üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz. İnsanımızın hayatı bizim için değerli. Ailelerimizi, sevdiklerimizi üzmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirelim” ifadelerini kullandı.