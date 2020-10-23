Keçiören Belediyesinden Türkmenistan ile iş birliği adımı

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un selamlarının iletilmesiyle başlayan görüşmede karşılıklı dostluk ve işbirliği mesajları paylaşıldı. Keçiören Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projelerin tümünün ulusal ve uluslararası düzeyde ülke politikasına yerel yönetimler olarak katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğüne dikkat çekilen görüşmede Akdemir, “Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliğimiz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bahargül Abdiyeva arasında yakın zamanda gerçekleşen toplantıdan çıkan sonuca paralel olarak bu ziyaretimizde de Türkiye ile Türkmenistan arasında kardeş şehir ilişkilerinin canlandırılması başta olmak üzere yeni platformlarda bir araya gelmenin faydalı olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır” dedi.

Görüşmede Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un “Turan ülküsüne” ömrünü adamış bir siyasetçi olarak Türk Cumhuriyeti büyükelçileri ile sıcak ilişkiler kurulması ve kardeş ülkelerle bağların kuvvetlendirilmesine yönelik her türlü girişimin dün olduğu gibi bugün de öncüsü ve destekçisi olmaya devam edeceği, Türkmenistan ile köklü bir dostluk ve kardeşliğin olması sebebiyle belediye ile büyükelçilik ilişkilerinin sıkı bir şekilde devam etmesinin gerekliliği paylaşıldı. Başkan Turgut Altınok'un geçmiş döneminde ilçede Türkmenistan Kurucu Cumhurbaşkanı Sapar Murat Türkmenbaşı ile Sultan Sencer'in isimlerinin verildiği iki park açtığı bilgisi de paylaşıldı.

Estergon Türk Kültür Merkezi'nde kapanan Türkmen Sofrası'nın elbirliğiyle tekrar açılması, halı dokumadan atlara, buğday tohumundan her türlü kültür-sanat zenginliğinin tanıtılmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede pandemi sonrası Türkmen günleri etkinliği ve benzeri programların yapılması, Türkmenistan'ın önemli el sanatlarının sergilenmesi gibi faaliyetler de gündeme geldi.

Keçiören Belediyesi'nin Türk Dünyası'nın dün olduğu gibi bugün de merkez ilçe belediyelerinden biri olma nosyonuna bağlı kalacağı, Başkan Altınok'un bu amaç uğruna hizmet etmeye ve hizmetkâr olmaya devam edeceği vurgulandı. Keçiören Belediyesi'nin dost ve kardeş bir merkez olarak planlanacak konferans, tiyatro, sergi ve benzeri platformlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağı belirtildi.

Büyükelçi Ishankuli Amanlyev, Keçiören Belediyesi'ne de Başkan Altınok'un misafiri olarak davet edildi. Ziyarette Amanlyev'ya Keçiören Belediyesi sanat atölyesinde yapılan ebru ve hüsn-ü hat çalışması takdim edildi. Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi temennisi ile büyükelçilikten ayrıldı.