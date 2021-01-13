Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz piyano dersi

Keçiören Belediyesi, E-konservatuar'da ücretsiz piyano derslerini vatandaşların erişimine açtığını duyurdu.

Online piyano dersleri hakkında konuşan Başkan Altınok, "Bir ilk olarak hizmete sunduğumuz E-konservatuar eğitimlerimizi, piyano derslerimizin ilk seviyesini tamamladık. TRT Çok Sesli Koro Sanatçısı Senem Aypar tarafından verilen piyano derslerimizde tüm çocuklarımız ve gençlerimiz belediyemizin e-öğrenme portalı üzerinden kayıt oluşturarak ücretsiz ulaşabilecekler'' dedi.

E-konservatuar hizmetlerinin 7 branşta devam ettiğini belirten Altınok, “Piyanonun yanı sıra bağlama, ud, gitar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu kurslarında da derslerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan online piyano derslerinin içeriği hakkında bilgi veren Ses Sanatçısı Senem Aypar, "Piyano derslerimizin birinci seviyesinde enstrümanı tanıttık. Oturma pozisyonlarını, el koordinasyonunu ve notaları öğrettik. Sağ elimizle sol anahtarını sol elimizle fa anahtarını okuyarak beyni ikiye böldük ve bir bakıma iki dili birden konuşma faaliyetine geçtik. Dersimizi ve pratiklerimizi aksatmayan öğrencilerimizi iki ellerini birden kullanabilecek düzeye getirdik. 4'üncü seviyenin sonunda öğrencilerimiz tam manasıyla parçaları çalabilecek duruma gelecekler. Enstrüman çalmayı öğrenen her bir öğrencimiz çaldıkları enstrümanlarla aynı zamanda iyi bir arkadaş oluyorlar. Bir yandan da çocuklarımıza tek başlarına vakit geçirmenin anahtarını veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşlar ‘kecmek.keciören.bel.tr' web adresinden kayıtlarını yaptırabilecek ve derslere katılabilecek.