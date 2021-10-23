Keçiören Belediyesi'nden üniversitelere hem temizlik hem de dezenfeksiyon hizmeti

Keçiören'de bulunan üniversite kampüsleri hem temizleniyor hem de dezenfekte ediliyor. Keçiören Belediyesi, eğitim kalitesini artırmak için fiziki yönden geliştirmeyi hedefliyor.

Keçiören Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan üniversiteler ile iş birliğinde yürüttüğü “Üniversi Temiz” projesi kapsamında yerleşkeleri deterjanlı su ile yıkıyor ve detaylı dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Temiz Üniversite projesi ile kampüslerin fiziki yönden iyileştirilerek üniversitelerdeki eğitimin kalitesini artırmak hedefleniyor.

“İlçemizdeki tüm kampüslerin temizliğini yapmaya devam edeceğiz”

Temiz Üniversite projesi kapsamında üniversite öğrencilerinin sağlıklı bir ortamda eğitim göreceklerini dile getiren Belediye Başkanı Altınok, “Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde birçok projeyi beraber yürütüyoruz. Şimdi de Temiz Üniversite kampanyası kapsamında hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. İlçemizdeki tüm kampüslerin temizliğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.