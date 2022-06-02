Keçiören Belediyesi'nin ‘Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu

Sokak hayvanlarına yuva bulmayı kolaylaştırmak için Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan “Ailem Olur Musun?” uygulaması 93 canlıya 6 ayda yeni yuva buldu.

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığın artmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin farklı noktalarında bulduğumuz bakıma muhtaç kedi ve köpek yavrularını bakım ve tedavi altına alıyoruz. Daha sonra da onlara mutlu olacakları bir yuva buluyoruz. Web sitemizde yer alan “Ailem Olur Musun?” platformu üzerinden sahiplendirmek istediğimiz canlılarımızı yayımlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada bulunan formu doldurarak belediyemize sahiplenme başvurusunda bulunuyor. Ekiplerimiz başvuruyu yapan hayvan severimizle iletişime geçerek sağlıklı olan canlımızı sahiplendiriyor. Sokak canlılarımıza yuva olan her bir ailemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlar da sahiplendirebiliyor”

Uygulama, Keçiören Belediyesi ekiplerince koruma altına alınan bakıma muhtaç canlıları yeni yuvalarına kavuşturmanın yanı sıra hayvan sahiplendirmek isteyen vatandaşlara da kolaylık sağlıyor. Belediyenin kurumsal web sitesinde yer alan platformdaki ‘Sahiplendirmek İstiyorum' seçeneğini tıklayanlar, sahiplendirmek istedikleri canlının bilgisini ve fotoğrafını girerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine iletebiliyor. Böylece bu canlılar da “Ailem Olur Musun?” platformunda yayımlanabiliyor.