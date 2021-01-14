Keçiören Belediyesinin e-Kariyer Ofisi iş arayanları işverenlerle buluşturuyor

Keçiören Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa e-Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor. İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren e-Kariyer Ofisi, aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor. Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları aktardı:

“Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir iş ve işveren buluşturma platformumuzdur. Pandemi sürecinde de e-Kariyer Ofisimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor. Onların iş sorununa işverenin nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.”

Başkan Altınok, Kariyer Ofisi'nin pandemi döneminde 553 vatandaşı iş sahibi yaptığını söyleyerek, "Keçiören Belediyesi olarak 2021'de de iş bulma merkezi olmaya devam edeceğiz” dedi.