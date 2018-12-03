Keçiören Belediyesi'nin tarafından ikincisi düzenlenen 40 mahallenin katıldığı Futbol Turnuvası sona erdi

Keçiören Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın final maçı Gümüşdere ve İncirli Mahalleleri arasında gerçekleşti. Büyük heyecana sahne olan final maçını vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, mahalle muhtarları da izledi.

Keçiören Belediyesi tarafından mahalle kültürünün yaşatılması için düzenlenen futbol turnuvasının final maçı Keçiören Belediyesi Muhtarlık İşleri ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile Keçiören Muhtarlar Derneği'nin organizasyonuyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bulunan spor tesisinde gerçekleştirildi. 40 mahallenin katıldığı futbol turnuvasında final maçı Gümüşdere ve İncirli Mahalleleri arasında oynandı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin izlediği final maçının heyecan seviyesi yüksekti. Final maçını İncirli Mahallesi futbol takımı kazanarak büyük mutluluk yaşarken, maçın ardından turnuvada ilk üçe giren takımlara çeşitli hediyeler verildi. Turnuvada üçüncü olan Aşağı Eğlence Mahallesi futbol takımı , ikinci olan Gümüşdere Mahallesi futbol takımı ve birinci olan İncirli Mahallesi futbol takımı oyuncularına alışveriş çeki ve Keçiören Belediyesi'ne ait spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecekleri üyelik kartları hediye edildi. Muhtarlara ve maçın hakemine de verdikleri destek için teşekkür plaketi takdim edildi. Fair Play Ödülü ise Tepebaşı Mahalle Muhtarı Fevzi Duran'ın oldu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ilk üçe giren takımların oyuncularını tek tek kutlayarak sevinçlerine ortak oldu, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız”

Mahalleler arası futbol turnuvasının gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve geleneksel spor kültürünü yaşatmak için düzenlendiğini kaydeden Başkan Ak, “Mahalle bilincini artırmak için düzenlediğimiz futbol turnuvalarımız toplumsal değerlerin yaşatılması açısından büyük öneme sahip. Biz de bu değerleri yaşatmak için Keçiören Belediyesi olarak kolları sıvadık ve gazozuna futbol turnuvaları düzenledik. Muhtarlarımızın da desteğini alarak oluşturduğumuz mahalle takımlarımızdan belki de bir yıldız doğacak. Yeteneklerin keşfedilmesi ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ilçemizin her yerinde yaygınlaştırdık. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvamız artık daha fazla ilgi görüyor. Turnuvaya katılım sağlayan bütün muhtarlarımıza, mahalle takımlarımıza ve futbolcu gençlerimizin ailelerine teşekkür ediyorum. Turnuvanın birincisi olan İncirli Mahallesi futbol takımını kutluyorum” dedi.