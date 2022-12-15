Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Keçiören Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi, çocuklarla Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Öğretmen ve veliler tarafından yerli ürün kullanılarak yapılan yiyecek ve içecekler tüketildi. Yerli ürünlerin tüketimine dikkat çeken şiirler okuyan ve şarkılar söyleyen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Yerli ürünlerin toplumun tüketim alışkanlıklarında önemli yere sahip olması gerektiğini ve bunun milli kalkınmada önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yerli Malı Haftası çerçevesinde etkinlik düzenleyen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize tutumlu olmanın ve yerli ürün kullanmanın önemi anlatıldı. Onlara küçük yaştan itibaren yerli ve milli ürünleri tüketmenin önemini aşılarsak devletimize ve milletimize bağlı nesiller yetiştirmiş oluruz. Kendi üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden almalıyız” dedi.