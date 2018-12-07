Keçiören daha temiz, sıfır atığa tam destek

Keçiören Belediyesi temiz belediyecilik çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek vermeye devam ederken alışveriş merkezlerinde de Atık Getirme Merkezi uygulamasını başlattı.

Alışveriş merkezlerine yerleştirilmeye başlanılan Atık Getirme Merkezi içerisinde cam, metal, elektronik, plastik, kağıt, pil, atık yağ bölmeleri bulunuyor. Ayrıca alışveriş merkezleri içlerine yerleştirilen iç mekan kutuları ile de geri dönüşüm bilinci yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Evden ayrıştırma ve hane halkını bilinçlendirme noktasında ilk adımı atan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçe geneline bugüne kadar 27 bin iç, 850 adet de dış mekan kutusu yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Atık miktarının azaltılmasında tüm Keçiörenli'lerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine de değinen Başkan Ak, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Hane halkını bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ederken 1150 atık pil kutusu, 430 bitkisel atık yağ bidonu, 25 bin çöp poşeti dağıtımı da gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

142 yer altı çöp konteyneri

Pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin daha fazla yayılmasını önleyen konteynerlerin sayısını da 142'ye çıkardıklarını belirten Ak, “Yer altındaki konteynerlerin kullanımı ile birlikte çöplerden oluşan görsel kirlilik ortadan kalkıyor. Konteynerlerin doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanılıyor. Modern, sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. Çünkü hem hizmet hem gönül belediyeciliği yapıyoruz” diye konuştu.